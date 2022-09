4 e 5 settembre -Ancora un decesso, 2 posti letto occupati in Rianimazione. 171 nuovi casi

COMPLICANZE DA COVID, UN ALTRO DECESSO – Nel fine settimana appena trascorso si registra un altro decesso legato al Sars Cov 2 all’ospedale Cardarelli. È un uomo di 88 anni di Santa Maria del Molise, provincia di Isernia, che ha perso la vita in Malattie Infettive. Secondo i dati dell’Azienda Sanitaria Regionale è la vittima 672 dall’inizio della pandemia nella nostra regione.

RIANIMAZIONE, DUE PAZIENTI – Sigificativo il dato delle ultime 48 ore rilevato nel bollettino Asrem(che di domenica non viene più diramato ormai da un pezzo) relativo al reparto di Terapia Intensiva, quello in cui vengono trattate le polmoniti e le gravi insufficienze respiratorie da covid19. Sono nuovamente 2 i posti letto occupati: al paziente che già era ricoverato si è aggiunto infatti un secondo paziente trasferito da Malattie infettive in Rianimazione. Altre sette persone sono ricoverate in area covid a Campobasso, al netto delle due dimissioni tra domenica e lunedì.

NUOVI CASI POSITIVI – I nuovi positivi sono 171, 8 dei quali accertati da 519 tamponi molecolari e 163 accertati da 286 test antigenici. Il contagio è distribuito in circa 60 comuni tra le province di Campobasso e di Isernia. Il numero di guariti è molto più alto, 278, e anche in questo caso riguarda decine di comuni. Gli attuali positivi in Molise a oggi sono 4.461.

bollettino_05092022

I DATI NAZIONALI

Oggi in Italia registrati 6.610 casi di contagio per un tasso di positività sceso al 10.4%. I decessi sono stati 40 (ieri 30) e i ricoveri sono scesi, sebbene lievemente. Rispetto a ieri le terapie intensive occupate da pazienti covid sono 5 in meno mentre i ricoveri nei reparti di area non critica sono 7 in meno.