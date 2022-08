Il Lido 80 di Petacciato marina è chiuso e molto probabilmente non riaprirà per quest’ultimo scorcio d’estate 2022. Le mareggiate dei giorni scorsi hanno messo a rischio la sicurezza della struttura immersa nella natura e lo stabilimento diventato uno dei posti più chic della costa molisana con tanto di presenze Vip è stato chiuso per volontà dei gestori.

Troppo alto il pericolo di crolli visto che il mare ha ‘mangiato’ una grossa porzione di spiaggia negli ultimi giorni e c’è il serio rischio che un’altra mareggiata possa far venir giù un pezzo dello stabilimento. “Ci sono state almeno 4 o 5 mareggiate che hanno provocato dei danni alla struttura” fa sapere Flavio Procino, uno dei cinque imprenditori che compongono la società Theater srl cui fa capo la gestione dello stabilimento raggiungibile dopo un passaggio in mezzo alla pineta, quasi al confine fra la spiaggia di Petacciato e quella di Montenero di Bisaccia.

Il Lido 80 era stato aperto nell’estate 2021 da una nuova proprietà che aveva rilevato la concessione balneare dell’ex lido Cala d’Or, andato distrutto dopo pochi anni dall’apertura e rimasto inattivo dal 2014. Quest’anno il titolare ha deciso di cedere la gestione a una cordata di imprenditori locali, specializzati nel campo della ristorazione e dell’accoglienza.

“Abbiamo mostrato le potenzialità dei nostri 35 km di costa, si potrebbe creare un indotto importante” commenta Flavio Procino. Quello che è mancato, secondo i gestori, è il giusto sostegno per mettere in sicurezza una struttura che non è protetta a pieno dalle mareggiate.

“C’è sempre stata una diatriba con la proprietà che non ha mai risolto la problematica a pieno, fino al punto di constatare l’impossibilità di proseguire il lavoro. Per la sicurezza dei lavoratori e degli utenti abbiamo chiesto l’intervento delle autorità competenti che hanno constatato l’impossibilità lavorativa dato che i piloni stanno scendendo a mare e hanno messo i nastri”.

Lo stabilimento è chiuso da ieri 26 agosto e molto probabilmente l’estate del Lido 80 è finita. Un vero peccato vista la mole di turisti che hanno goduto delle bellezze del posto fra giornate sotto l’ombrellone e cene a due passi dal mare. “Abbiamo visto gente felice dopo essere stata da noi. Tanti ci dicevano che sembrava di non essere in Italia” commentano i gestori.

Sono stati loro a prendersi la responsabilità di chiudere prima che potesse capitare qualcosa di brutto. A casa anche i 17 dipendenti che lavoravano allo stabilimento.

“Nonostante una serie di segnalazioni rivolte alla proprietà e nonostante i continui solleciti dalla nostra società, reiterati alla proprietà, ad oggi la situazione è impossibile più da sostenere” aggiungono dalla Theater.

Una soluzione auspicata anche ai tempi del Cala d’or è quella dei frangiflutti, cioè scogli capaci di mitigare l’azione delle onde. La Regione Molise si sarebbe mossa finanziando l’intervento ma al momento nulla è stato realizzato e il risultato è l’aver perso, almeno temporaneamente, uno dei luoghi che aveva dato maggiore lustro alla costa e al turismo della nostra regione.