Una parte delle ecoballe abbandonate nell’aprile 2020 nelle campagne di San Martino in Pensilis sono state incendiate nella mattinata di oggi 5 febbraio, solo pochi giorni dopo una svolta nelle indagini che ha portato alla denuncia di tre persone, il responsabile di una ditta di smaltimento rifiuti di Caserta, un autotrasportatore della stessa provincia e un complice originario proprio del paese molisano.

Non si sa invece chi possa aver incendiato la parte più piccola delle tre discariche di rifiuti speciali sui quali indagano i carabinieri del Noe. L’intervento questa mattina di una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Termoli in contrada Tanasso è stata necessaria per spegnere le fiamme che hanno quasi completamente distrutto il cumulo di rifiuti, consistenti in gran parte in posate e piatti di plastica come quelli usati generalmente nelle mense.

L’incendio di ecoballe è andato avanti nella discarica abusiva già sotto sequestro dalla tarda mattinata per alcune ore fino fino a che il personale del 115 con due automezzi antincendio è riuscito a domarlo. I carabinieri di San Martino in Pensilis sono intervenuti durante le operazioni di spegnimento e hanno avviato gli accertamenti.

Del caso è stato informato anche il sindaco di San Martino in Pensilis Gianni Di Matteo che nelle scorse ore è andato sul posto. “Non so chi abbia potuto farlo, né che rilevanza abbia nelle indagini. Purtroppo questa è una zona difficile da controllare perché ci sono più accessi stradali. Però è positivo che ci siano state le denunce dei giorni scorsi perché non può passare l’idea che in questo territorio si possa fare di tutto. Nelle prossime settimane nomineremo un legale per costituirsi parte civile nel procedimento”.