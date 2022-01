6 gennaio – 2 nuovi ricoveri, 25 totali: sono lo 0.75% dei positivi. Oggi vaccinati 1770 bambini

Ieri in Molise 2 ricoveri ma 3 dimissioni da Infettive, 307 contagi (tasso al 22.1%) e 38 guariti

2 NUOVI RICOVERI IN INFETTIVE. IN TOTALE AL CARDARELLI SONO 25

Si registrano oggi due nuovi ingressi Covid al Cardarelli, reparto Malattie Infettive. Si tratta una persona di Bojano e di una di San Felice del Molise. In totale ci sono pertanto 23 degenti nel reparto ordinario e 2 nel reparto più critico di Terapia intensiva. 25 ricoverati però su 3.321 attualmente positivi (dato di oggi). Tradotto in percentuale, significa che lo 0.75% delle persone che al momento sono contagiate da Sars-Cov-2 hanno sviluppato sintomi tali da richiedere l’assistenza ospedaliera. Di questi 10 non sono vaccinati, 15 sì. Ma ricordiamo che gli immunizzati in regione rappresentano circa il 90%, dunque i non vaccinati il restante 10%.

OGGI 207 CONTAGI, I DATI PIÙ ALTI SEMPRE A CAMPOBASSO E TERMOLI

Sono 207 i contagi accertati dall’Asrem e che oggi figurano nel bollettino. I nuovi casi arrivano a fronte di 1.209 tamponi (nella cifra non sono ricompresi ancora i test antigenici che arrivano, ad esempio, dalle varie farmacie): pertanto il tasso di positività risulta essere poco superiore al 17%. Sono 47 i comuni interessati, ma le cifre maggiori si registrano a Campobasso (43), Termoli (33) e a seguire a Isernia (13), Montaquila (12), Bojano (11). I guariti invece sono 9, di cui 3 del capoluogo.

L’EPIFANIA REGALA TANTI VACCINI AI BAMBINI, QUASI 1800: NELLA FASCIA 5-11 SUPERATE 3MILA DOSI

La giornata dell’Epifania è stata interamente dedicata alla vaccinazione dei bambini tra i 5 e gli 11 anni in tre (i principali) centri vaccinali della regione: il Cardarelli di Campobasso, l’Auditorium di Isernia e il Palairino di Termoli. E se ieri nella fascia d’età 5-11 si arrivava a poco più di 1.500 dosi complessivamente somministrate, oggi siamo quasi a 3mila e 200 (praticamente quasi un quinto dei piccoli molisani di quell’età). Oggi più precisamente sono stati vaccinati 1.770 tra bambini e bambine. Nella fascia 12-15 – che ieri ha ricevuto l’autorizzazione alla terza dose da parte dell’Aifa – invece sono quasi 15mila i vaccinati in Molise.

Questo il commento dell’Asrem sullo straordinario successo della giornata odierna: “Una fila ordinata di piccoli cittadini ha inondato i centri vaccinali pediatrici di tutta la regione, sotto lo sguardo commosso e amorevole del personale e dei volontari.

Sotto mascherine colorate e con i super eroi, i bimbi coraggiosi hanno dato una lezione di senso civico a tutti.

Sono state 1.770 le dosi somministrate oggi. Nel dettaglio: a Campobasso 560 dosi; a Isernia 500 dosi; a Termoli 710 dosi.

Al termine di questa giornata intensa, vorrei ringraziare – così il Dg Florenzano – chi ha collaborato alla macchina organizzativa: un sentito ringraziamento ai volontari di protezione civile che hanno curato la gestione degli accessi, al corpo dei Vigili del Fuoco che ha allestito lo spettacolo della Befana, alle associazioni di clown e giocolieri che hanno allietato i più piccoli e, naturalmente, alle donne ed agli uomini Asrem. Sono loro che, con il solito e immenso spirito di servizio, hanno garantito il successo della iniziativa. Un grazie particolare ai genitori: il loro senso civico ha aiutato a proteggere i loro piccoli e, indirettamente, tutta la comunità”.

MAPPA EUROPEE DEL CONTAGIO, L’ITALIA (TRANNE LA SARDEGNA) SI TINGE DI ROSSO SCURO

Il Molise perde la colorazione arancio (o rosso chiaro) e passa in rosso scuro. Ma tranne la Sardegna tutte le regioni italiane sono ora contraddistinte dal colore che indica una maggiore incidenza di contagi (più di 500 ogni 100mila abitanti). Di seguito le mappa di oggi (a sinistra) e di una settimana fa (a destra). La fonte, come sempre, è l’Ecdc, il centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie.

I DATI NAZIONALI

Oggi in Italia registrati 219.441 contagi (ieri 189.109) per un tasso di positività salito rispetto a ieri di 2 punti percentuali (oggi al 19.3%). Le vittime accertate sono state 198 (ieri 231) mentre continuano a salire i ricoveri, anche se si tratta di un aumento lineare rispetto all’aumento esponenziale dei contagi. Terapie Intensive a +39 e reparti Covid ordinari a +463 rispetto a ieri.

