Sono tutti negativi i tamponi molecolari effettuati dall’Asrem nella giornata di ieri, 16 novembre, alla casa di riposo ‘Pistilli’ di Campobasso.

A un mese dalla scoperta di un cluster epidemico di Sars Cov 2 tra gli operatori e gli anziani ospiti della struttura di via Delle Frasche, la paura è finalmente rientrata.

Dei 24 contagi iniziali, sedici persone avevano già superato con successo la malattia nell’ultimo screening di massa, ma otto erano ancora positivi. A una settimana da quell’ultimo controllo è venuto fuori, con grande sollievo del direttore dell’Asp Pistilli, Mino Dentizzi e dei familiari degli anziani, che anche gli ultimi otto soggetti si sono negativizzati. E’ tornato nella casa di riposo anche uno dei tre ex malati Covid-19 che erano stati ricoverati all’ospedale Cardarelli per complicazioni: due di loro, come si ricorderà, non ce l’hanno fatta. Avevano 94 e 95 anni e il loro quadro clinico risultava già compromesso prima della manifestazione della malattia.

Resta il fatto che a quasi un mese dai primi contagi si tira finalmente un sospiro di sollievo. Il bilancio sarebbe stato ben diverso senza i vaccini: tutti gli anziani avevano ricevuto la terza dose a metà dello scorso mese.