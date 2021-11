Il geriatria Mino Dentizzi non guiderà più la ‘Don Carlo Pistilli’, la casa di riposo di via Delle Frasche nonchè azienda pubblica di servizi alla persona che aveva da poco superato un focolaio covid. Il medico era stato nominato un paio di anni fa presidente del consiglio di amministrazione dal sindaco di Campobasso Roberto Gravina, lo stesso che questa sera – 19 novembre – ha deciso di revocargli l’incarico.

Una decisione considerata improvvisa dai più, ma che in realtà sarebbe frutto di una serie di mancanze che il primo cittadino addebita al geriatra: la designazione di un direttore sanitario della struttura, ad esempio. Più volte, riferiscono dal Municipio, Gravina avrebbe sollecitato in tal senso Dentizzi. Carenze ci sarebbero state anche nella comunicazione della contabilità della casa di riposo che ogni anno riceve 60mila euro proprio dall’amministrazione comunale.

Ma la classica goccia che ha fatto traboccare il vaso riguarda l’assenza di una comunicazione da parte del capo del Cda sul cluster scoppiato lo scorso 20 ottobre alla ‘Pistilli’. “L’ho saputo dalla stampa”, ha dichiarato il sindaco in un consiglio comunale sollecitato dalle minoranze. In quell’occasione Gravina aveva difesa Dentizzi, salvo poi decidere di ‘licenziare’ il vertice del cda. Si è dimessa invece l’avvocato Mariarita Testa: anche lei nominata due anni fa, ha lasciato l’incarico ma anche lei era nel ‘mirino’ del primo cittadino.

In una nota diramata alle redazioni giornalistiche questa sera, Gravina ha spiegato che lo scorso 15 ottobre aveva effettuato “una formale contestazione di addebiti in capo ai consiglieri di amministrazione (nominati con decreto sindacale numero 29 del 30 ottobre 2019), per inosservanza delle norme statutarie ed in relazione al mancato rispetto degli impegni assunti all’atto della nomina”.

Oltre a revocare l’incarico a Mino Dentizzi e a prendere atto delle dimissioni dell’avvocato Mariarita Testa, il primo cittadino pubblicherà domani il nuovo avviso per trovare candidati idonei nel Consiglio di Amministrazione Azienda Servizi alla Persona (A.S.P.) Don Carlo Pistilli. La casa di riposo solo due giorni fa aveva superato il cluster: si erano negativizzati tutti gli anziani (24 in tutto) che assieme ad otto operatori avevano contratto l’infezione da sars-cov-2.