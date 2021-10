Picchiata perchè le ha impedito l’ingresso a scuola. Un’aggressione in piena regola, con tanto di medicazione e referto al pronto soccorso. La vittima è una suora della scuola paritaria di via Madonna di Bisaccia a Montenero. Il fatto è accaduto mercoledì scorso 20 ottobre attorno alle 13.15, orario di uscita dei bambini che frequentano l’asilo.

Accusata dell’aggressione una donna con diversi altri episodi di violenze alle spalle, motivo per cui ha perso la patria potestà dei figli. Voleva assolutamente andare da sua figlia, che non vive con lei e sulla quale ha perso la potestà genitoriale. Secondo quanto si apprende la donna non si sarebbe potuta avvicinare alla bambina, a tutela della piccola stessa. Sfruttando il trambusto provocato dall’arrivo dei genitori all’uscita dei bimbi da scuola, ha però tentato di intrufolarsi all’interno del plesso ma è stata riconosciuta immediatamente da una delle suore, che l’ha bloccata impedendole di raggiungere la figlia, che vive a Montenero con alcuni parenti e alla quale, per provvedimenti specifici, non avrebbe potuto avvicinarsi.

La madre tuttavia non ha accettato di farsi da parte e ha dato in escandescenze, colpendo più volte in viso l’anziana suora fino a quando un genitore, un carabiniere in borghese, è intervenuto e l’ha bloccata con la forza.

Per la suora è stato necessario farsi medicare al Pronto Soccorso dell’Ospedale San Timoteo di Termoli dove le è stata data una prognosi di alcuni giorni a causa delle ferite riportate, ben visibili anche sul volto. La vittima presenterà denuncia nei confronti della donna, che oltretutto poco dopo il fatto avrebbe riconosciuto le proprie responsabilità davanti ai carabinieri.

L’aggressione è avvenuta davanti agli occhi di diversi piccoli alunni che hanno assistito a una scena di violenza difficile da dimenticare. Il clima è piuttosto teso in questi giorni a Montenero e le forze dell’ordine hanno iniziato a presidiare la scuola all’orario e all’uscita dei bimbi per evitare che un episodio del genere possa ripetersi, con pattuglie della Polizia Locale e dell’Arma sempre presenti all’ingresso e all’uscita. La direzione della scuola ha deciso invece di evitare sia le uscite didattiche che le semplici e abituali frequentazioni del giardino dei piccoli alunni.

Attualmente la donna accusata dell’aggressione è residente fuori regione ma il timore è che possa ripresentarsi di nuovo all’asilo, considerando i precedenti. Sulla vicenda, di non facile soluzione, stanno indagando i Carabinieri della stazione di Montenero di Bisaccia.