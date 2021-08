Pioggia di calcinacci dal ponte dell’autostrada A14 su via Sangro a Termoli, nel punto che collega la zona di via Asia col quartiere di San Pietro e Paolo. Attorno alle 11 di questa mattina, 2 agosto, alcuni automobilisti hanno notato pezzi di cemento venire giù dal viadotto fino alla sede stradale di via Sangro.

Per fortuna nessuno è rimasto ferito e sono state allertate le forze dell’ordine. Sul posto sono arrivati la Polizia Locale di Termoli, la Polizia del Commissariato di via Cina e i tecnici del Comune di Termoli.

Transennata la strada che risulta interdetta. Chi arriva da Asia, alla rotatoria con via Sangro non si può proseguire a salire. Chi invece scende da San Pietro si trova la strada sbarrata dopo l’incrocio con via Adige.

Non si conoscono le cause della caduta di calcinacci, ma il fatto desta qualche preoccupazione. Sull’A14 si vede ora un mezzo pesante al lavoro, ma da Autostrade per l’Italia non sono arrivate comunicazioni di qualsiasi tipo.