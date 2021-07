Una casa rifugio per animali è uno dei punti del programma elettorale della lista Guglionesi Riparte, che ha vinto le ultime amministrative di Guglionesi con Mario Bellotti sindaco. I volontari dell’associazione Zampe nel Cuore Onlus non hanno mai smesso di crederci e di impegnarsi per trasformare il sogno in realtà, nemmeno quando le attese risposte non sono arrivate. Ora però, forti di una petizione con 600 firme e di un progetto redatto da un tecnico protocollato in Municipio, confidano che una risposta arriverà e che il loro obiettivo possa finalmente realizzarsi.

La lotta al randagismo, un fenomeno che a Guglionesi se non ci fossero loro a prendersi cura degli animali abbandonati sarebbe una vera piaga, è la loro principale missione. Amano i cani, ovvio. Ma dietro una scelta quotidiana, che li impegna sia dal punto di vista del tempo libero (ogni “buco” nella giornata, tra impegni di lavoro e famiglia, è utile per dare una mano) sia dal punto di vista del portafogli (si autofinanziano e non prendono alcun finanziamento pubblico) c’è anche e soprattutto la volontà di rendere il loro paese più decoroso, più sicuro e più civile. Perchè “il livello di civiltà di un popolo si misura anche da come tratta gli animali”. In questa videointervista due giovani volontari, Valentina Ferrara e Nicandro Crolla, spiegano obiettivi, impegni e sfide di Zampe nel Cuore Onlus.

Per aiutare l’associazione Zampe nel Cuore