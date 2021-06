Tanti ragazzi al debutto di Montenero in vela. Cotugno e Contucci provano la Water bike

Il caldo sole di questa seconda metà di giugno ha accompagnato in mattinata i giochi e il relax di bimbi e adulti nell’acqua cristallina della Marina di Montenero di Bisaccia, nel corso della seconda giornata dell’evento “Montenero in Vela”.

Diversi i ragazzi che hanno aderito alle lezioni didattiche tenute dall’associazione “In vela con noi”, o che hanno provato i giochi in acqua con le attrezzature presenti nell’angolo di spiaggia a sud del Porto Turistico Marina Sveva: molto gettonate le bici d’acqua della Water Bike Italia, in sella alle quali è salito anche l’assessore regionale al Turismo, Vincenzo Cotugno, che ha dialogato a lungo con il sindaco Simona Contucci, complimentandosi per l’iniziativa.

“”Montenero – ha dichiarato l’assessore Cotugno all’Ansa – è un tratto della riviera molisana bello da valorizzare. Montenero in vela è una delle iniziative di grande spessore non solo turistico, sportivo ma anche sociale, di inclusione, per cui ben vengano questi eventi. La Regione è al fianco di queste iniziative con grande entusiasmo e convinzione”.

La giornata di domani prevede i tour in barca a vela, le dimostrazioni di soccorso in mare e le buone pratiche per la sicurezza, le lezioni didattiche sui nodi marinareschi, i venti e gli ormeggi, oltre agli immancabili giochi in acqua e le prove gratuite sulle water bike.