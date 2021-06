0 POSITIVI SU 116 TEST. 11 I GUARITI

Non è emerso alcun caso di positività dai 116 tamponi molecolari processati dall’Asrem nelle ultime 24 ore. Al contempo ci sono 11 guariti (4 a Campobasso, 3 a Ripalimosani, 2 a Sepino e poi 1 a Gildone e Guardialfiera) che fanno dunque abbassare il numero di attualmente positivi in regione: ora sono 88.

Sembra proprio essere una domenica di tregua, proprio nello stesso giorno in cui si è accertata la presenza di 4 casi di infezione da variante Delta e all’indomani dell’esplosione del cluster all’interno della casa di riposo “Villa Santa Maria” di Montenero di Bisaccia.

DA DOMANI VIA L’OBBLIGO DI MASCHERINE ALL’APERTO, MA NON è ESCUSO POSSA TORNARE

Da domani lunedì 28 giugno ci sarà lo stop all’uso delle mascherine all’aperto. Sarà così in tutta la Penisola, che da domani sarà una unica zona bianca. Resta però l’obbligo di indossare il dispositivo di protezione quando, pur essendo all’aperto, non si può mantenere la distanza di sicurezza e quando si entra nei locali al chiuso. Da domani, insomma, cade l’obbligo – inviso a molti – di indossare le mascherine all’aperto nel caso in cui non si sia in presenza di assembramenti. Il presidente dell’Iss Silvio Brusaferro ha però avvertito che se i contagi risaliranno si potrà re- introdurre l’obbligo. Perché è vero che i casi in Italia stanno decrescendo in termini assoluti ma è altresì vero che quelli sostenuti dalla variante Delta stanno salendo (i primi 4 casi sono stati identificati anche in Molise). La variante, come noto, è temibile per la sua maggiore trasmissibilità che ne facilita la diffusione e molti esperti prevedono che diventerà dominante durante l’estate.

I DATI NAZIONALI

Oggi in Italia sono stati registrati 782 nuovi casi di infezione da Sars-Cov-2, pari a un tasso di positività dello 0.6% (ieri 0.4% circa) sul totale dei tamponi analizzati. I decessi sono scesi a 14 mentre i ricoverati per Covid-19 sono 4 in meno rispetto a ieri nelle Terapie Intensive e 28 in meno nei reparti ordinari.