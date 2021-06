23 giugno – 6 positivi e 1 ricovero. Vaccini, campagna aperta per gli under 16

Ieri in Molise c’erano stati 2 contagi su 497 tamponi. E anche 4 guariti e un dimesso.

6 POSITIVI E 1 GUARITO

Sono 90 gli attualmente positivi: più di ieri perchè nelle ultime 24 ore ci sono stati 6 nuovi casi di contagio a fronte di una sola guarigione. I positivi si riferiscono a cittadini di Campobasso (2), Montenero di Bisaccia (altri 2), e ancora Guardialfiera e Tavenna (1 ciascuno). C’è un guarito invece a Matrice.

I tamponi refertati sono stati 328 e dunque il tasso di positività risulta dell’1.8%, più alto rispetto a ieri quando si era fermato allo 0.4%.

UN ALTRO RICOVERO IN MALATTIE INFETTIVE

A conferma del fatto che il Covid-19 è tutt’altro che innocuo, la notizia di un nuovo ricovero in Malattie Infettive. Si tratta di una persona di Campobasso che ha avuto bisogno di essere ospedalizzato per le conseguenze della malattia. Continua fortunatamente ad essere vuota la Terapia Intensiva Covid. Oggi in tutta Italia sono stati solo 4 i nuovi ingressi nei reparti di Rianimazione.

DAL 24 GIUGNO VIA ALLE PRENOTAZIONI PER FASCIA 12-15

Il 19 giugno si era aperta la fase di pre-adesione per i 16-17enni, da domani 24 giugno al via le prenotazioni anche per chi ha tra 12 e 15 anni.

I DATI NAZIONALI

Oggi in Italia si sono registrati 951 casi di infezione da Sars-Cov-2, con un tasso di positività dello 0.5%. I decessi sono stati 30, in linea col dato di ieri (31). Nelle ultime 24 ore sono stati solo 4 gli ingressi in Terapia Intensiva.

