16 giugno – 3 dimessi, restano 6 i ricoverati Covid. 4 contagi e 9 guariti

Da 9 a 6 in un sol giorno: giornata positiva quella di oggi 16 giugno perchè ben 3 degenti del reparto di Malattie Infettive hanno potuto lasciare l’ospedale perchè clinicamente guarite. Si tratta di (ex) pazienti di Campobasso, Riccia e Termoli. Restano dunque 6 i ricoverati nell’hub covid molisano, e tutti nel reparto meno critico. La Terapia Intensiva infatti – vera spia dell’emergenza – è vuota da giorni.

Oggi sono stati riscontrati 4 nuovi casi di positività (2 a Isernia, 1 a Campobasso e 1 a Baranello) a fronte di 180 tamponi. Significa che il 2.2% ha dato esito positivo. Al contempo ci sono 9 persone guarite dall’infezione: 6 del capoluogo, 2 di Riccia e 1 di Termoli. Gli attualmente positivi sono dunque 73 in tutta la regione.

Oggi in Italia ci sono stati 1400 nuovi casi di infezione da Sars-Cov-2 per un tasso di positività anche oggi sotto l’1% (ieri 0,6, oggi praticamente invariato). I decessi sono stati 52 (ieri 63). Sempre in discesa i ricoveri, con le terapie intensive che sono 33 in meno (ieri -32) con appena 9 ingressi del giorno, e i reparti ordinari che contano 269 degenti in meno rispetto a ieri (ieri -132).