Minori stranieri non accompagnati, ecco il bando

La Prefettura di Campobasso ha attivato una procedura ad evidenza pubblica finalizzata all’acquisizione di “manifestazione di interesse per lo svolgimento di una procedura negoziata per l’affidamento del servizio di accoglienza straordinaria rivolta ai minori stranieri non accompagnati di età non inferiore a 14 anni”.

Il tutto, nell’ambito del territorio della Provincia di Campobasso per massimo 50 posti di accoglienza. Il periodo di riferimento è dal 1 luglio 2021 al 31 dicembre 2021 ed eventuale proroga tecnica. A renderlo noto il Comune di Guglionesi.