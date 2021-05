‘Destinazione Molise’, approvato Piano di comunicazione sul turismo

La Regione Molise ha approvato il Piano di comunicazione sul turismo. “Prosegue il nostro impegno teso a potenziare l’offerta turistica del territorio. ll Piano di comunicazione, che si inserisce nel discorso più ampio del Piano strategico regionale per lo sviluppo del turismo, è uno strumento importante finalizzato ad aumentare l’attrattività del Molise nei confronti dell’utenza turistica” sostiene il presidente della Regione Molise, Donato Toma, dopo che, ieri sera, la Giunta ha provveduto ad approvare il relativo documento.

“Il Piano della comunicazione – sottolinea l’assessore al Turismo e Marketing territoriale, Vincenzo Cotugno – è una delle azioni principali del Piano strategico, che certamente contribuirà a migliorare la promozione della nostra regione. Tra le punte di diamante, la nuova piattaforma digitale, pronta ad ospitare tutte le eccellenze del Molise, insieme per la prima volta nella più grande operazione di marketing territoriale”.

“Nello specifico – si legge in una nota della Regione -, il Piano si prefigge di disegnare una linea coerente di comunicazione, diffondere la “Destinazione Molise” a livello nazionale e internazionale, organizzare le informazioni relative al territorio, aggregare l’offerta dei vari attori territoriali in un unico spazio di destinazione, offrire servizi a supporto del turista nei diversi momenti di pianificazione e fruizione del viaggio e a sostegno dell’operatore in tutte le fasi di comunicazione e promozione dell’offerta turistica.

Tiene conto delle linee precedentemente definite nel Piano strategico regionale per lo sviluppo del turismo, come pure delle tendenze del mercato turistico, in particolare integrando le trasformazioni indotte dall’emergenza pandemica, cambiamenti profondi nel modo di viaggiare che dureranno anche al di là di questo periodo specifico. Per questo motivo, tenendo conto di un orizzonte temporale di medio/lungo periodo (1-5 anni), sono state sviluppate le linee strategiche per il posizionamento della “Destinazione Molise” in questo nuovo scenario, valorizzando i punti di forza del territorio per un’efficace immagine promozionale”.