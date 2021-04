La serie D si ferma dal 25 aprile al 2 maggio. Lupi-Pineto si recupera il 28

La serie D dal 25 aprile al 2 maggio si prende una pausa per recuperare le partite ancora da disputare di otto dei nove gironi. Nel girone F, così come nella maggior parte degli altri, vengono sospese le giornate di calendario programmate per il 25 aprile e 2 maggio (11^ e 12^ di ritorno). Viene quindi rimodulato il calendario, scombussolato quest’anno dal virus e dai contagi che ha costretto diverse squadre a fermarsi, che riprenderà regolarmente domenica 9 maggio. In queste due settimane invece si effettueranno i recuperi di molti match.

Per quanto riguarda il Campobasso, è stato fissato per mercoledì 28 aprile il match di recupero contro il Pineto mentre non è ancora dato sapere quando si giocherà a Vastogirardi (che è alle prese con i casi positivi riscontrati tra alcuni calciatori, ndr): le uniche due date disponibili sono il 2 maggio e il 2 giugno. Bisogna aggiungere che ci sarà anche un turno infrasettimanale il 26 maggio.

Tutti i gironi, tranne il B, termineranno la stagione domenica 13 giugno e non più il 6 giugno. Dunque, saranno due le settimane di sospensione del torneo, come tra l’altro si vociferava. Per restare nel raggruppamento F, il Notaresco secondo della classe recupererà entrambe le gare in questo lasso di tempo: il 2 maggio col Pineto e il 9 con il Montegiorgio, entrambe sfide casalinghe.