Secondo giorno di screening di massa, ieri 4 positivi su 420 tamponi antigenici

Continua a Guglionesi l’indagine epidemiologica con tamponi rapidi attraverso lo screening di massa, attivato ieri dalla Croce Rossa nel piazzale antistante lo stadio comunale.

Anche oggi numerosi i cittadini in coda che aspettano il loro turno per sottoporsi al prelievo oro-faringeo degli infermieri. Il numero di prenotazioni ha raggiunto il limite massimo di 1000 e non è più possibile chiedere di essere sottoposti al test, le cui modalità di effettuazione andranno avanti oggi per l’intera giornata e domani fino a esaurimento delle domande e delle tamponi acquistati.

Intanto il Comune di Guglionesi informa che nello “Screening di massa per i cittadini di Guglionesi” il 24 febbraio 2021 sono stati processati 420 tamponi, evidenziando n. 4 positività.