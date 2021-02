Resteranno in vigore almeno fino alla fine del mese di febbraio le attuali norme sugli spostamenti all’interno della regione, il trasporto pubblico, il divieto di assembramento nei luoghi pubblici e la macellazione dei maiali.

La nuova ordinanza della Regione Molise

Con l’ordinanza numero 10 del 14 febbraio il presidente della regione Molise Donato Toma ha confermato quanto deciso lo scorso 1 febbraio con la deroga sul divieto di macellazione dei suini a domicilio. Rispetto al divieto iniziale, da un paio di settimane e almeno fino al 28 febbraio è data facoltà ai sindaci di autorizzare la macellazione domiciliare di animali suini solo dopo accertamento della compatibilità dello svolgimento dell’attività con l’andamento della situazione epidemiologica e impartendo specifiche disposizioni per assicurare il distanziamento interpersonale ed evitare eventuale assembramenti.

Inoltre il presidente Toma ha ulteriormente prorogato l’ordinanza del 7 dicembre scorso a proposito di trasporto pubblico, mobilità intraregionale e assembramento nei luoghi pubblici.

Per i trasporti l’ordinanza prevede infatti che si possono utilizzare i mezzi pubblici soltanto per motivi di stretta necessità oppure legati al lavoro o salute. Per evitare assembramenti è data ai sindaci la facoltà di chiudere per determinate fasce orarie le piazze o le vie più frequentate.

Infine resta valido sino alla fine del mese, salvo ulteriori proroghe, l’obbligo di fare un tampone nelle 72 ore precedenti o appena dopo il rientro per chi arriva in Molise dopo aver soggiornato per almeno 48 ore fuori regione. L’alternativa è quella di fare 10 giorni di quarantena.