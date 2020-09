Rientri da Malta, Spagna, Grecia e Croazia: Toma proroga le misure di prevenzione

Il Governatore del Molise ha prorogato, con nuova ordinanza, le misure per la prevenzione e la gestione dell’emergenza Covid per chi dovesse far rientro in regione da Malta, Grecia, Spagna e Croazia.

L’ordinanza firmata ieri dal Presidente Toma, la n. 44 dell’8 settembre, estende l’efficacia di quella del 14 agosto (la n. 42) che imponeva determinate misure a chi rientrasse da 4 Paesi europei considerati ‘a rischio’, appunto Malta, Grecia, Spagna e Croazia.

La misura era stata presa a metà agosto e ora se ne estendono gli effetti “anche al periodo successivo al 7 settembre e fino alla cessazione dello stato di emergenza”. In sostanza chi rientra da questi Paesi è obbligato a comunicare immediatamente il proprio arrivo in Molise. L’Asrem poi sottoporrà a tampone (uno entro le 48 ore dal rientro che diventano due nel giro di 10 giorni se non si sia fatto un test prima di tornare in Italia) le persone interessate, che dovranno restare in isolamento fino a che si conosca il risultato del test.

Misure di prevenzione aggiuntive rispetto a quelle prese a livello nazionale per arginare l’ondata di nuovi contagi che si riferiscono, in particolare, ai cosiddetti casi di rientro da Paesi nel pieno dell’emergenza epidemiologica.

Chi rientra dai 4 Paesi europei sarà dunque sottoposto a tampone (in taluni casi a due) da parte dell’Azienda sanitaria regionale del Molise. Due infatti le casistiche. Le persone che “nelle 72 ore antecedenti il loro ingresso nel territorio nazionale si siano sottoposte ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo, sono poste in isolamento fiduciario presso la propria abitazione o dimora fino all’esito negativo di un ulteriore tampone da effettuarsi, a cura dell’Asrem, nelle 48 ore successive all’ingresso nel territorio regionale”.

C’è poi il caso (il più verosimile, ndr) di chi invece, entro le 72 ore prima del rientro, non abbia fatto alcun test o tampone. Per queste persone l’ordinanza molisana impone “l’isolamento fiduciario presso la propria abitazione o dimora fino all’esito negativo di un tampone da effettuarsi, a cura dell’Asrem, nelle 48 ore successive all’ingresso nel territorio regionale, e di un ulteriore tampone da effettuarsi, sempre a cura dell’Asrem, nei 10 giorni successivi all’effettuazione del primo tampone. L’obbligo di isolamento fiduciario viene automaticamente meno con l’esito negativo del secondo tampone”.

Tutti, indistintamente e anche se asintomatici, sono obbligati a comunicare immediatamente il proprio ingresso in Molise al Dipartimento di prevenzione dell’ASREM utilizzando l’indirizzo e-mail coronavirus@asrem.org e specificando il luogo di dimora o abitazione e i propri recapiti.