D’Egidio (Forza Italia) su regole estate: “Protocolli da rivedere o sarà morte del turismo”

Michele D’Egidio, assessore al Turismo del Comune di Campomarino e neoresponsabile regionale al Turismo (in quota Forza Italia) per la Regione Molise, esprime completo disaccordo con i nuovi protocolli previsti dall’ Inail e dall’Istituto Superiore della sanità circa le regole e le linee guida per l’estate 2020: “le norme si devono cambiare – spiega – in quanto i settori del Turismo e dell’ospitalità non vedranno nessun tipo di ripresa economica”.

D’Egidio afferma che questi protocolli rappresentano il colpo di grazia per le imprese del Turismo, che devono essere sostenute piuttosto con azioni immediate, altrimenti si rischia il fallimento di attività che rappresentano una parte consistente del Pil del paese.

“Per gli operatori del settore – chiarisce D’Egidio – devono essere applicate delle misure di salvataggio in previsione di una stagione turistica già iniziata senza alcuna certezza. Sì chiede che gli operatori siano messi nelle condizioni di poter svolgere il loro lavoro senza limitazioni estreme che ledano ancora di più il loro operato, ovviamente sempre nel rispetto delle misure di sicurezza e della salute pubblica, che però tenga conto anche della salute e del profilo economico delle aziende”.

Il Governo – conclude D’Egidio – “deve fare la sua parte a favore di tutti gli operatori del Settore Turismo e ospitalità, provvedendo con misure di contenimento dei costi (concessioni, affitti, tasse, bollette, ecc…) e al fine di sostenere le attività quali stabilimenti balneari, bar, ristoranti, hotel, b&b, e tutti coloro che in questo particolare momento di emergenza sono sofferenti e hanno solo voglia di ripartire con le proprie attività. Affrettiamoci o sarà troppo tardi”.