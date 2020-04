Guglionesi, laurea in Ingegneria Energetica in inglese al Politecnico di Milano per Luca Di Narzo

Un percorso di studi affrontato con impegno, passione, sacrificio e la consapevolezza di raggiungere un risultato che apre le porte del futuro professionale in un contesto in continua evoluzione. Luca Di Narzo conseguito brillantemente, con una votazione di 110, la laurea in Ingegneria Energetica al Politecnico di Milano.

La discussione è avvenuta nella casa di Guglionesi in videoconferenza con la Commissione per via delle normative dovute all’emergenza sanitaria in atto. Luca ha discusso, in lingua inglese, un’apprezzata tesi dal titolo “Machine Learning based Estimation of Air-Conditioning Loads trough Temporal Features Extraction Using Smart Meter Data”. Supervisor dr. Behzad Najafi, Co-Supervisor Reza Arghandeh. Al dottor Di Narzo da mamma Milena e papà Lucio, da Davide e dalla fidanzata Anna Gina.