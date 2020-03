Uomo di Campomarino con sospetto Coronavirus

Questa mattina un uomo residente a Campomarino, già in quaratena perché aveva avuto contatti con persone contagiate, ha accusato i sintomi ed è stato trasferito all’ospedale Cardarelli di Campobasso dove è stato sottoposto al tampone. Si è in attesa dei risultati, che dovrebbero arrivare in mattinata.

Anziano della Provincia di Isernia allo Spallanzani

Primo caso anche in provincia di Isernia: un anziano di 89 anni residente a Sesto Campano, che si trovava in un istituto di riabilitazione di Cassino, è stato trasferito allo Spallanzani di Roma dopo essere stato trovato positivo al Covid-19. Le sue condizioni si sarebbero aggravate nelle ultime ore.

A Vasto primo caso, scuole chiuse

C’è un primo caso accertato di positività al coronavirus a Vasto. Un paziente risultato positivo al covid-19 è ricoverato in isolamento all’ospedale San Pio. Poco prima delle 8 del mattino è stata disposta la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado della città vastese.

Regole stringenti per fermare il contagio

Cambiare stile di vita per il prossimo mese almeno: è il consiglio degli scienziati incaricati dal Governo Conte di elaborare un piano operativo di profilassi per difendersi dall’infezione e arginare i contagi. Consigli che diventano automaticamente regole da seguire. E quindi niente strette di mano, niente abbracci, meeting e congressi sospesi, stop alle manifestazioni, anche a quelle sportive. Ma soprattutto mantenere la distanza di almeno un metro rispetto agli altri, indipendentemente se si tratti di casi sospetti o no.

Ipotesi scuole chiuse in tutta Italia

Questo potrebbe avere come conseguenza immediata la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado in Italia per un periodo limitato ma congruo rispetto alle esigenze individuate. E’ una opzione al vaglio del Governo. Conte firmerà nelle prossime ore il nuovo decreto. E’ in riunione il Consiglio dei Ministri straordinario al termine del quale saranno emanate le nuove misure sulla base di quanto predisposto dal Consiglio Superiore della Sanità.

Trema lo sport: partite a porte chiuse o rinviate, decisione attesa a ore

Trema anche il mondo dello sport, che finora era andato avanti a singhiozzo con le proprie manifestazioni. Le partite di basket e pallavolo, per esempio, erano già state bloccate nello scorso weekend. La stessa sorte potrebbe toccare al calcio, che ha già vissuto diversi rinvii. Ieri sera, 3 marzo, nel corso delle riunioni avute con i rappresentanti di maggioranza e opposizione, il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha precisato però che “sarà la Lega Calcio a decidere se giocare a porte chiuse o rinviare le partite”. Su questo si attendono novità certe nelle prossime ore. Ma il Comitato tecnico scientifico, voluto proprio dal Primo ministro, avrebbe proposto di sospendere tutte le manifestazioni sportive per trenta giorni, o al limite disputarle a porte chiuse. Una decisione che chiaramente scontenterebbe i tifosi. Nel nostro contesto, per esempio, si darebbe una mazzata all’entusiasmo che si era propagato a Campobasso grazie alla squadra di Mirko Cudini che è seconda in classifica: domenica scorsa erano presenti allo stadio quasi 4mila spettatori e difficilmente si ripeterà qualcosa del genere per via delle misure sempre più stringenti. E si sospenderebbe anche l’allestimento dei pullman per seguire i Lupi a Giulianova. La situazione è in evoluzione.

seguono aggiornamenti