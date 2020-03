L’azienda Sice dona 2 ventilatori al Cardarelli, da Ecotex mascherine alla Lombardia

Le donazioni in questi giorni di emergenza, per fortuna, si moltiplicano. E’ di queste ore quella fatta dall’azienda Sice Impianti di Livio De Vivo che ha voluto donare all’ospedale ‘Cardarelli’ di Campobasso due ventilatori polmonari che si aggirano sui 21mila euro. Un gesto di grande solidarietà che speriamo possa essere seguito anche da tanti altri imprenditori.

E c’è anche chi dona alla comunità lombarda. Come la Ecotex Srl che ha prontamente risposto all’appello della BC Boncar di Busto Arsizio (https://www.ilsole24ore.com/art/covid-19-l-azienda-che-produce-mascherine-e-vende-prezzo-costoADXOG6C), che recentemente ha riconvertito la propria produzione, decidendo di donare 350 metri quadrati di materiale utile alla realizzazione di circa 17.000 mascherine lavabili e di alta qualità, le quali verranno distribuite senza alcun margine di profitto a tutti coloro che ne avranno necessità.

La Ecotex si dice “umilmente orgogliosa di dare un piccolo contributo per far fronte all’emergenza, unendosi alle altre imprese molisane e non che in questo periodo hanno generosamente intrapreso diverse iniziative di solidarietà. Il Molise questa volta ci insegna, ma senza alcuna presunzione, che il mutualismo è un concetto importante soprattutto quando ciò che se ne ricava è semplicemente il bene della collettività”.