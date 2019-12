L’icona della Madonna con Bambino e San Giovanni Battista sarà esposta in maniera permanente nella chiesa di Santa Maria Maggiore di Guglionesi. Domenica 22 dicembre con una cerimonia religiosa presieduta dal vescovo della Diocesi di Termoli-Larino Gianfranco De Luca sì ufficializzerà l’esposizione, che costituisce “una preziosa occasione culturale e di conoscenza del patrimonio artistico in dotazione a Guglionesi” come commenta il primo cittadino Mario Bellotti, che presenzierà alla cerimonia in programma alle ore 18 nella Chiesa madre.

L’icona mariana di proprietà del Comune di Guglionesi proviene dal patrimonio storico-artistico del XVI secolo, probabilmente dalla parrocchia (oggi destituita) molto vivace in epoca medioevale di San Giovanni Battista a Guglionesi. Per effetto del processo cosiddetto di incameramento statale dei beni ecclesiastici con gli eventi del XIX secolo, l’icona è in possesso dell’autorità municipale d sarà d’ora in avanti a disposizione di fedeli e visitatori nell’ambito dell’esposizione permanente in chiesa.