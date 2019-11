Avvistati Carabinieri e cani antidroga: è la squadra di addestramento

Hanno destato qualche sospetto, facendo pensare a chissà quale operazioni i numerosi carabinieri con unità cinofile che in questi ultimi giorni sono stati avvistati a Termoli, Petacciato e Guglionesi. Si tratta in realtà di squadre arrivate da fuori regione che si stanno sottoponendo a uno speciale addestramento con l’allevatore termolese Vincenzo Magnati.

Questo pomeriggio 13 novembre tre furgoni delle unità cinofili sono stati notati in una stradina secondaria della strada provinciale 113 che collega Termoli a Guglionesi, conosciuta comunemente come Fondovalle Sinarca.

Sul posto c’erano appunto dei giovani carabinieri con i cani da ricerca stupefacenti, nonché squadre sportive, che solitamente sono impegnate in gare e competizioni con questi preziosi animali.

A pochi chilometri dal posto in cui si è svolta la fase di addestramento sorge proprio il campo di allevamento di cani di Magnati, capace in questi anni di conquistare premi e riconoscimenti di livello nazionale.

I carabinieri, alcuni dei quali sono giunti dalla Toscana, rimarranno in basso Molise per una settimana circa, per affinare le tecniche di addestramento e per migliorare la sintonia fra cane e militari.