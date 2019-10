Il Campobasso vuole uscire dalla crisi profonda: firmano Cogliati e Sbardella

Da qualche minuto Pietro Cogliati e Luca Sbardella sono giocatori del Campobasso. Le firme sono arrivate, come avevamo anticipato in esclusiva nei giorni scorsi. Dunque entrambi saranno a disposizione per la trasferta di domenica ad Agnone. La società ha mantenuto fede alle promesse fatte e ha piazzato i primi due acquisti. Pietro Maria Cogliati, già con i Lupi nella passata stagione, è un esterno d’attacco, un peperino, che ha fatto bene nello scorso campionato con sei reti all’attivo e spesso protagonista nel periodo migliore del Campobasso di Massimo Bagatti. Ha un passato interamente giocato in serie C. Si conta molto su di lui per scalare posizioni in classifica.

La seconda firma riguarda Luca Sbardella, difensore ex Avezzano e Vastese, che attualmente era svincolato e dunque può giocare da subito essendosi già allenato con i suoi nuovi compagni. Classe ’93, ha collezionato oltre 200 presenze in serie D avendo indossato anche le maglie di Lupa Frascati, Terracina, Chieti, Grosseto e Civitacastellana. Un elemento di categoria che De Angelis conosce bene. La settimana prossima sono attese ulteriori novità sui fronti Sivilla ed Esposito.

Intanto, i biglietti della partita, per i tifosi rossoblù, saranno acquistabili, previa esibizione di un documento di riconoscimento, esclusivamente in prevendita (non al botteghino il giorno della gara) presso il Campobasso Store in corso Vittorio Emanuele II, n. 59, nella sola giornata di sabato 26 dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 18:30 fino ad esaurimento tagliandi. Ad arbitrare sarà il signor Dario Madonia della sezione di Palermo, assistito da D’Ascanio e Minafra di Roma 2.

JUNIORES. La formazione allenata da Massimo Barometro dovrà vedersela domani pomeriggio, 26 ottobre, con il Real Giulianova. Caccia al riscatto per i lupetti dopo la sconfitta patita a Cerignola con un arbitraggio che ha fatto molto discutere. La terna arbitrale sarà la seguente: Raffaele Maglioli di Isernia il fischietto, coadiuvato da D’Onofrio e Potalivo di Termoli.