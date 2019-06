La Città Metropolitana di Bologna diventa partner istituzionale per il Festival del Sarà 2019, in programma dal 24 al 26 luglio in piazza Duomo a Termoli e il 23 e 24 ottobre a Palazzo de’ Rossi a Bologna, come già annunciato da Primonumero.it che, anche stavolta, sarà media partner dell’iniziativa. Il Festival del Sarà, giunto alla sua terza edizione, è stato ideato da Antonello Barone ed è promosso dalla Cesare Group, con il patrocinio della Regione Molise, del Comune di Termoli e la partnership di Palazzo de’ Rossi, Ciao – Il Pomodori di Napoli e Aeroporto internazionale G. Marconi di Bologna.

Una scommessa nata nel 2016 su iniziativa di Antonello Barone che ha visto crescere la sua ‘creatura’ che quest’anno può vantare di “un partner di valore che rafforza la valenza del Festival del Sarà.” Una decisione, da parte della Città Metropolitana di Bologna, che non può non essere accolta con enorme soddisfazione e riconoscenza. “La condivisione da parte della Città Metropolitana di Bologna dei valori che il Festival del Sarà propone è un riconoscimento importante per il nostro progetto. Il desiderio di dialogare senza barriere e senza pregiudizi sul futuro che ci attende, ascoltando persone competenti e con una visione chiara, è alla base del nostro lavoro. Bologna si dimostra ancora una volta una città aperta, inclusiva, pronta al confronto. Siamo certi che questo connubio fra il Molise e l’Emilia-Romagna, fra Termoli e Bologna possa essere foriero di nuove opportunità per le imprese, le istituzioni e i cittadini di questi due territori.”

Il Festival sarà ospitato nella splendida cornice di Palazzo de’ Rossi, un posto magico di Bologna. A Sasso Marconi, alle porte di Bologna, in un contesto di storia, natura e innovazione, rinasce a nuova vita, grazie a lavori di rigenerazione architettonica avviati dalla famiglia Bevilacqua Ariosti, un borgo medievale esistente dal 1476 e dal fascino unico. Un luogo che aspira a divenire destinazione turistica di pregio, casa di eventi culturali di rilievo nazionale e di animazione della vita del territorio. Con questo spirito a ottobre Palazzo de’ Rossi sarà la casa bolognese del Festival del Sarà.

Un’area, quella della Città Metropolitana del capoluogo emiliano, che si è dotata di un valido strumento per l’accoglienza turistica. Si chiama Bologna Welcome e si occupa appunto dello sviluppo e della gestione delle attività di accoglienza turistica, nonché della promozione di Bologna e del suo territorio sia a livello nazionale, sia internazionale. È una società nata per iniziativa della Camera di Commercio di Bologna, che è socio insieme a Bologna Fiere, Aeroporto G.Marconi di Bologna (altro sponsor del Festival del Sarà), Confcommercio, Federalberghi Bologna, Confartigianato Imprese Bologna, Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola Impresa Associativa Provincia di Bologna, Legacoop Bologna, Confesercenti Provinciale di Bologna e Confcoop Unione Provinciale Bologna.

Ha il ruolo di promuovere la destinazione, di accogliere i turisti e far crescere il sistema di economia locale, attraverso momenti di formazione generica e più tecnica. Vuole supportare il sistema di offerta locale per identificare nuove opportunità di mercato, costruire prodotti di qualità economicamente sostenibili e realizzare azioni promozionali efficaci nei confronti dei target identificati, con l’obiettivo comune di rendere Bologna una destinazione turistica di primaria importanza a livello nazionale e internazionale. I punti Bologna Welcome si trovano in Piazza Maggiore, all’area arrivi dell’Aeroporto Internazionale G. Marconi, a FICO Eataly World e in Fiera e forniscono informazione e accoglienza turistica, oltre che servizi di ‘incoming’. Turisti e cittadini possono rivolgersi presso i punti Bologna Welcome per ricevere informazioni turistiche sul territorio, su mostre, musei ed eventi ed accedere a servizi di prenotazione, organizzazione tour e visite guidate, biglietteria ferroviaria, prevendita per eventi e acquisto di merchandising. Bologna Welcome accoglie il turista e si pone, inoltre, al servizio degli operatori locali ed internazionali, offrendo soluzioni su misura a seconda delle diverse necessità.

Il portale turistico www.bolognawelcome.it è il punto Bologna Welcome on line per la promozione della destinazione Bologna attraverso i servizi di informazione (su eventi, percorsi turistici tematici, shopping e tempo libero, enogastronomia, etc.), accoglienza e prenotazione alberghiera.

Una buona pratica di cui si parlerà anche a Termoli nella terza serata del Festival, il 26 luglio.