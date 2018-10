Cimitero, fra ampliamento e ricorso al Tar arriva un’altra proroga per il gestore

In attesa di capire se l’ampliamento del cimitero avrà il via libera dal Tar Molise, la gestione della struttura di via Foce dell’Angelo resterà ancora nelle mani della Dr Multiservice per i prossimi mesi. Scadrà infatti il 28 febbraio prossimo l’ulteriore proroga concessa dal Comune alla ditta incaricata di manutenere il cimitero.

Un proroga che si è resa necessaria, visto che l’affidamento a un’altra azienda è ancora in alto mare. In realtà l’appalto in finanza di progetto da 14 milioni e 498mila euro è stato aggiudicato all’unica proponente, l’associazione temporanea di imprese composta dalle ditte Cosvim società cooperativa, mandataria e Emel Italia, mandante.

Ma l’aggiudicazione è sub judice, visto il ricorso al Tar che verrà discusso il mese prossimo e che verte sulla possibilità che un vincolo paesaggistico obblighi il Comune a desistere dal far realizzare l’ampliamento.