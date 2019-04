Cimitero, la conferenza di servizi dà via libera all’ampliamento da 14,5 mln

Via libera alla sistemazione dell’attuale cimitero e all’ampliamento dell’intera struttura, come previsto nel progetto di finanza voluto dal Comune di Termoli e presentato dall’Ati composta dall’associazione temporanea di imprese composta dalle ditte Cosvim società cooperativa, mandataria e della mandataria Emel Italia, per un’opera da 14 milioni e 498mila euro.

La conferenza di servizi decisoria si è conclusa coi pareri positivi degli interessati, quali il settore paesaggistico della Regione Molise, l’Asrem e la Soprintendenza dei Beni culturali. Inoltre è stato appurato che l’intervento non comporterà alcuna modifica all’attuale Piano regolatore generale.

Per l’opera da 14 milioni e mezzo di euro l’appalto era stato già aggiudicato nello scorso autunno a favore delle due ditte proponenti, ma nell’attesa dell’ultimazione dell’iter procedurale, il Comune ha dovuto prorogare l’attuale gestione che fa capo alla Dr Multiservice.

Inoltre nelle scorse settimane è stato avviato un lavoro per la costruzione di ulteriori 120 loculi prefabbricati per far fronte alla crescente richiesta di spazi dove seppellire i defunti. Proprio per questo motivo, l’ampliamento del cimitero è un’opera che sta diventando sempre più necessaria per la città. Probabile tuttavia che la prima parte del progetto di finanza preveda la sistemazione definitiva della struttura esistente.