Aggressioni, droga, tentati furti: raffica di denunce della Polizia

Raffica di denunce per numerosi reati in questa settimana sul territorio provinciale dove la Polizia ha dovuto operare in diversi casi.

Vanno segnalate in particolare due denunce per aggressione. La prima a Campobasso dove si è presentato all’ufficio denunce un uomo che affermava di essere stato aggredito in strada da uno sconosciuto automobilista. Subito gli Agenti delle Volanti hanno iniziato una velocissima attività di indagine al termine della quale e grazie anche a delle foto, sono riusciti a risalire all’aggressore e a ricostruire la dinamica dei fatti per poi denunciarlo per lesioni a seguito di un violento diverbio nato per motivi di viabilità.

La seconda a Termoli, dove il personale del Commissariato di Polizia di Termoli nei giorni scorsi è intervenuto in un negozio per una segnalazione di lite in corso. Sul posto gli agenti, dopo aver sedato la discussione, hanno denunciato a piede libero un uomo del posto per minacce aggravate in quanto aveva estratto un coltello, poi sequestrato, e aveva rivolto delle minacce gravi nei confronti dell’altra persona coinvolta nel diverbio.

A Campobasso da segnalare anche la denuncia di un giovane del Capoluogo che era agli arresti domiciliari per il reato di evasione, ma che è risultato assente durante un controllo “a sorpresa”, bensì si trovava in un ufficio pubblico sanitario.

Le Volanti della Questura hanno inoltre ricevuto una segnalazione di furto in un ufficio pubblico di Campobasso e giunti sul posto gli agenti hanno sorpreso un noto pregiudicato intento a rovistare tra il materiale presente. L’uomo è stato denunciato per il reato di tentato furto.

Ieri invece la Polizia ha denunciato un giovane proveniente da fuori zona, sul quale già gravavano precedenti penali per reati contro il patrimonio. Il ragazzo aveva avuto già un divieto di ritorno a Campobasso in seguito al foglio di via emesso dal Questore ma si è fatto beccare ancora nel capoluogo molisano.

Da rilevare poi che il personale della Squadra mobile ha segnalato alla competente autorità un pregiudicato locale sorpreso con diversi grammi di droga, fra eroina e cocaina. Bei vari controlli sul territorio di Campobasso sono state infine verificati ben 333 soggetti e 229 veicoli.