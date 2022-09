Il pronto intervento dei vigili del fuoco ha evitato il peggio, ma ha provocato paura e danneggiato in parte alcune suppellettili della palazzina di tre piani che si trova nel centro abitato di Busso, paese che si trova a pochi chilometri da Campobasso. Le fiamme si sono propagate questo pomeriggio (2 settembre) per cause che sono in corso di accertamento.

Intorno alle 15 la chiamata al centralino del Comando provinciale di una delle persone che vive nella casa: l’incendio aveva bruciato un materasso e il frigorifero. E gli uomini del 115 hanno evitato che il rogo si espandesse agli altri piani dell’immobile. Per fortuna, nessuna persona è rimasta ferita nell’incendio che è stato spento intorno alle 16.30.

Tuttavia, in paese sono stati vissuti momenti di apprensione: il fumo denso sprigionato dal frigorifero e dal materassi incendiati era visibile anche esternamente.