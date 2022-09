25 e 26 settembre – Su i ricoveri, 152 contagi ma i guariti sono oltre 200

bollettino 25-26/09/2022

4 RICOVERI E 1 DIMISSIONE

In Malattie Infettive al Cardarelli si registra un aumento dei posti letto occupati: nelle ultime 48 ore ci sono stati infatti 4 nuovi ingressi (persone di Campobasso, Campomarino, Monacilioni e Rivoli) e di contro una sola dimissione (di un degente con residenza nel capoluogo). Pertanto risultano ad oggi essere 10 i ricoveri nel reparto di area non critica mentre nella Terapia Intensiva Covid non c’è nessun paziente.

152 NUOVI CONTAGI MA 207 GUARIGIONI

Scendono a 3.691 gli attualmente positivi in Molise. Nelle ultime 48 ore, come riporta il bollettino dell’Asrem, ci sono state 152 nuove diagnosi di positività al virus (eseguiti circa 350 tamponi molecolari e 185 test antigenici) ma altresì 207 guarigioni (tra cui 39 a Campobasso e 29 a Termoli).

I DATI NAZIONALI

Oggi in Italia registrati 10.008 casi di contagio per un tasso di positività del 15.2%. I decessi sono stati 32 e rispetto a ieri aumentano sia i ricoveri di pazienti sintomatici (+140), sia quelli in terapia intensiva (+5).