San Salvo sceglie la continuità: vince la 40enne ‘termolese’ De Nicolis

É Emanuela De Nicolis la nuova sindaca di San Salvo. La 40enne avvocata residente a Termoli ha battuto al ballottaggio il rivale Fabio Travaglini conquistando quindi la fascia tricolore della città abruzzese da 20.000 abitanti al confine con la costa molisana.

De Nicolis ha raccolto 5.001 voti contro i 4.770 del candidato di centrosinistra Travaglini su 10.039 votanti al secondo turno di ieri 26 giugno, andando quindi a raccogliere l’eredità di Tiziana Magnacca, sindaca per 10 anni e consigliera più votata a queste elezioni comunali 2022 a San Salvo. In termini percentuali de Nicolis ha conquistato il 51,18% dei voti al secondo turno contro il 48,82% di Travaglini in una sfida che è stata quindi molto combattuta.

La 40enne già capogruppo di maggioranza uscente guiderà una coalizione di centrodestra confermando quindi l’orientamento di San Salvo dell’ultimo decennio.