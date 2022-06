È già in atto e promette di intensificarsi fino a toccare i 37 gradi la seconda ondata di caldo della stagione nella nostra regione. Stagione che secondo calendario non è ancora estate bensì tarda primavera ma che a livello di temperature manifesta ormai l’esistenza di una sorta di stagione secca, almeno nel Sud Italia. Gli unici a poter festeggiare sono i titolari di attività sul mare, a cominciare dai balneatori visto che sulle spiagge si attende un altro pienone dopo quello di ieri, in quello che rappresenta un vero weekend lungo.

Il ponte del 2 giugno ha trovato infatti il favore del meteo. Secondo l’esperto meteorologo e responsabile di Meteoinmolise Gianfranco Spensieri “sono attesi fino a 37 gradi a Campobasso in una seconda ondata di grande caldo (la prima appena dieci giorni fa, ndr) con apice tra domenica e lunedì, quando si toccheranno punte di 35-37 gradi”.

Secondo il Ministero della Salute Campobasso è città da bollino rosso domani 4 giugno, quando il capoluogo molisano sarà oltre a con Roma, l’unica altra l’unica località da bollino rosso meteo per il gran caldo con condizioni di rischio per la popolazione fragile e gli anziani. Bollino rosso per Campobasso anche domenica 5 giugno.

Un’ondata di caldo che rispetto alla precedente dovrebbe essere leggermente lunga e particolarmente favorevole per il mare. Mentre a fine maggio era stato il garbino a far innalzare la colonnina di mercurio ben oltre la media, adesso si prevedono giornate con vento debole o assente. Il vero guaio potrebbe essere rappresentato dalla sabbia del deserto del Sahara che verrà portata anche sull’Italia e che potrebbe coprire i cieli, specie a partire da domenica pomeriggio.

Il motivo è da ricercare, secondo gli esperti, nella contrapposizione di un ciclone, cioè un’area di bassa pressione tra Marocco e Penisola Iberica a un promontorio anticiclonico africano. Questo comporterà correnti calde direttamente dal deserto del Sahara.

Previsto quindi soprattutto sabato e domenica un afflusso notevole di persone verso le spiagge della nostra regione, in un periodo che solitamente era di approccio alla stagione balneare ma che ora è invece di estate pienissima.