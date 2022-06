Una leggera brezza di grecale soffia oggi sulle spiagge molisane e rende la temperatura leggermente più gradevole in quella che è la terza domenica di giugno di un’estate iniziata con netto anticipo.

Nutrita la presenza di bagnanti da Campomarino alla Marina di Montenero passando chiaramente per Petacciato e per le affollate spiagge di Rio vivo e del lungomare nord di Termoli dove migliaia di persone si godono il sole e si rinfrescano nelle acque dell’Adriatico.

Ma mentre oggi la temperatura tocca una massima di 27 gradi nel primo pomeriggio, è attesa per la prossima settimana la terza ondata di calore di questa stagione che secondo calendario sarebbe ancora primavera almeno fino al solstizio di martedì prossimo. Le precedenti risalgono a fine maggio e ai primi giorni di giugno.

Ed è proprio per il 21 giugno che le temperature dovrebbero rialzarsi sensibilmente con il picco atteso fra il 21 e il 24 giugno. Ancora una volta sarà l’anticiclone africano a provocare un rialzo delle temperature in tutta Italia, con una media di circa 6-8 gradi in più rispetto alla media del periodo.

Verranno toccati i 40 gradi in numerose città e nella nostra regione la colonnina di mercurio potrebbe andare stabilmente sopra i 35 gradi. Inoltre ci si attendono notti tropicali, vale a dire notti in cui la temperatura minima sarà maggiore di 20 gradi.

Chiaramente questa nuova ondata di calore porterà con sé un aumento della siccità che se al nord è già una emergenza, rischia di mettere a repentaglio anche le coltivazioni di gran parte del Molise, senza contare l’aumento della possibilità di nuovi incendi.