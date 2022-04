Terminal e piscina di Colle dell’Orso, pubblicati i bandi per le incompiute

Sono state pubblicate le gare di appalto per una serie di opere pubbliche che saranno realizzate a Campobasso: tra queste il completamento del Terminal bus di via Vico e la piscina di Colle dell’Orso, due incompiute del capoluogo.

“Per la città il Pnrr è già una parte di realtà nella progettazione, ma soprattutto in quello che fattivamente abbiamo attivato”, spiega il sindaco Roberto Gravina. “Sono infatti già stati pubblicati sulla piattaforma di Invitalia i documenti per le gare di appalto e colgo l’occasione per invitare tutte le imprese locali a partecipare e quindi a consultare documenti di gara ed eventualmente a candidarsi per gli interventi del Programma innovativo nazionale ‘Qualità dell’abitare’. Sono in sostanza quelli più corposi che riguardano il terminal bus di Campobasso, la piscina comunale di Colle dell’Orso, il parco San Giovanni con la creazione di un nuovo anfiteatro coperto e gli interventi sul sociale in via Emilia”.

Gravina ricorda che il Comune di Campobasso ha presentato una serie di progetti nell’ambito della rigenerazione urbana, fra questi i lavori di ristrutturazione della villa de Capoa e dell’ex Omni. “Le prime fasi sono già concluse, a breve i primi cantieri”.