Lavori in corso e semafori a gestire il traffico. Nei pressi dello svincolo della tangenziale che porta allo stadio di Selvapiana è in fase di completamento una rotatoria. Gli operai dell’Anas sono al lavoro da qualche giorno e a breve l’opera sarà terminata. Per la precisione, al chilometro 1,700 della SS 711, cioè la Tangenziale Ovest di Campobasso, vicino allo svincolo di Selva Piana.

La sua realizzazione consentirà la manovra di uscita e di immissione per chi proviene dalla Fondovalle Rivolo (SS 751) che collega il capoluogo alla Fondovalle del Biferno (SS 647). In effetti, attualmente lo svincolo ha solo una funzionalità di servizio parziale e con la realizzazione della nuova rotatoria sarà possibile dare una maggiore sicurezza e fruibilità allo svincolo.

Si formano code nelle ore di punta, ovvero la mattina e a pranzo, ma non si segnalano disagi particolari in una zona frequentata ma non certamente caotica.

Questo intervento rientra in un progetto più ampio dell’Anas che realizzerà tre nuove rotatorie in provincia di Campobasso. Oltre a quella descritta, la rotatoria al chilometro 7 della SS 710 (Tangenziale Est di Campobasso) in prossimità dello svincolo per la Statale Sannitica e le contrade Feudo e Camposarcone. La terza infine sulla Statale 17 al bivio per Cantalupo. Un intervento totale per 500mila euro.