Campobasso

Perde il controllo dell’auto e si schianta vicino “Zasso”, paura in piena notte

Nessun danno per il locale, che non è stato direttamente coinvolto dal sinistro avvenuto la scorsa notte in via Duca d'Aosta. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Nucleo Radiomobile che hanno sottoposto ad alcol test i quattro ragazzi che viaggiavano sulla vettura