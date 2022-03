Il simbolo della Polizia di Stato per celebrare le donne in occasione dell’8 marzo e per farlo dicendo “no” alla violenza. Questa mattina gli uomini e le donne della Questura di Campobasso hanno portato di nuovo fra la gente gli spunti di sensibilizzazione emersi dal progetto “Questo non è amore”, un’iniziativa che vuole spingere donne, vittime di violenza, a denunciare i propri aguzzini e chiedere aiuto.

Oggi si può: esistono infatti percorsi amministrativi, penali e di recupero delle varie situazioni, che consentono alle vittime di rifarsi una vita. Questo anche se hanno una dipendenza economica dal proprio partner.

Gli agenti hanno quindi distribuito materiale informativo fornito dalla Direzione centrale anticrimine nonostante il freddo e il gelo.

Uomini e donne in uniforme anche all’ospedale “A. Cardarelli” dove, presso alcuni reparti hanno incontrato il personale femminile medico ed infermieristico del nosocomio. Alle donne dell’ospedale cittadino è stato offerto anche un ramoscello di mimosa, simbolo della forza delle donne e della loro capacità di rialzarsi dopo ogni difficoltà.

La polizia di stato ha voluto dimostrare in questo modo l’impegno quotidiano nella lotta contro la violenza sulle donne, anche attraverso l’illustrazione dei contenuti del materiale informativo distribuito in mattinata.