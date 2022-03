Il Molise c’è. Da ieri e fino al 1 aprile si potrà votare sui canali social dell’Art Bonus per decretare il vincitore assoluto del concorso. Tra i 10 finalisti, come era ormai chiaro visto il gran numero di voti ottenuti sul sito, c’è anche il Teatro del Loto di Ferrazzano, risultato primo peraltro fra i teatri. Quando finirà questa ultima fase ‘social’, su Facebook e su Instagram, si sommeranno i voti sino ad allora ottenuti e il vincitore tout court dell’opera di restauro, che nel caso del piccolo teatro molisano ha avuto a che fare con l’efficientamento energetico e il restauro della parete esterna con un bellissimo murale.

Sul sito dell’Art Bonus si legge che “A Ferrazzano, nella magnifica cornice in pietra scalpellinata di Piazza Spensieri, da 850mt di altezza, il Teatro del Loto domina la valle di Campobasso e del Molise centrale, con una vista su monti e territori di quattro regioni del Centro Sud: Abruzzo, Campania, Lazio e Puglia. TEATRIMOLISANI, titolare del Teatro, nel 2007 ha trasformato un’ex Casa Canonica nel Libero Opificio teatrale Occidentale, promuovendone dapprima il restauro degli interni. Dalla sua inaugurazione il LOTO ha accolto oltre 600 eventi, ospitando grandi artisti italiani internazionali e divenendo riferimento del Teatro d’Innovazione nel Centro Sud dei borghi interni.

In piena emergenza Covid, TEATRIMOLISANI ha promosso la ricerca di fondi finalizzati anche alla riqualifica energetica e al restauro architettonico esterno dell’intero complesso, con interventi mirati alla sua sostenibilità, in ossequio agli obiettivi dell’Agenda 2030. A riguardo, ha attivato un Concorso di idee internazionale, per raccontare con opere di Street Artists la storia del teatro sulle pareti perimetrali del Loto. Con l’intento di trasformare in un’opera d’arte in sé l’intera struttura che ospita il più bel piccolo Teatro d’Italia, per renderlo ancor di più un Teatro e un Agorà in grado di raccontare e interpretare, attraverso l’Arte, il Mondo. Il progetto è stato sostenuto da 13 mecenati, sia aziende che persone fisiche” per un totale di circa 25mila euro.

Il gioiellino di Piazza Spensieri nel borgo di Ferrazzano ha ottenuto sul sito – nella prima fase – ben 8485 voti, risultando quarto su 158 progetti candidati. Un piazzamento che definire ottimo è poco. Importante anche il messaggio veicolato: si tratta infatti di un esempio di resilienza culturale attiva nel Molise dei Borghi.

Si sono qualificati anche questi preziosi luoghi del patrimonio artistico italiano: il Loggiato di San Bartolomeo a Palermo, il Cortile del Palazzo ex Arsenale di Torino, la Chiesa Palazzo Beata Lucia a Narni, il Dipinto murale edicola Porta San Gennaro a Napoli, l’antico Chiostro di ingresso al Convento Certosino a Venezia, il Festival della Piana del Cavaliere a Orvieto, l’Ipogeo di San Michele delle Grotte ad Altamura, il Monastero del Carmine (restauro Teatro Renzo Vescovi a Bergamo) e le 67 Colonne per l’Arena di Verona.

Ebbene, il Loto già ora mostra i numeri di like più alti (oltre 500) su facebook. C’è tempo fino al 1 aprile alle 12 sulle pagine di Art Bonus.

Di seguito i link per contribuire alla ‘gloria’ di quello che è stato definito il più bel piccolo teatro d’Italia.

Instagram e Facebook.

Dal Loto l’entusiasmo è massimo e, invitando a votare, fanno sapere che la speranza è che questo importante premio possa rendere ancora più noto in Italia e all’estero il nostro teatro. Un bene e un patrimonio per il Molise intero. (rm)