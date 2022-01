Le mascherine Ffp2, divenute obbligatorie sui mezzi di trasporto e in moltissimi luoghi al chiuso, non potranno costare più di 75 centesimi l’una. È il frutto dell’accordo trovato tra il commissario per l’emergenza coronavirus, Francesco Paolo Figliuolo e le associazioni di categoria delle farmacie Federfarma, Assofarm e Farmacie Unite.

L’accordo tuttavia deve essere ancora formalizzato e quindi il prezzo calmierato entrerà in vigore nei prossimi giorni. Si tratta di un provvedimento che era atteso dopo il Decreto Festività che ha imposto l’obbligatorietà dell’uso di queste mascherine, molto più protettive rispetto a quelle chirurgiche, su tutti i mezzi di trasporto compresi bus e metro, ma anche al cinema, a teatro, negli stadi e nei palazzetti oltre che, in molti casi, per partecipare a eventi pubblici.

Questo aveva comportato il rischio di un aumento spropositato dei prezzi ed è ecco il motivo per cui si è arrivati al prezzo calmierato.

Intanto sul web proliferano le soluzioni di vario tipo per evitare di far appannare gli occhiali indossando la mascherina Ffp2.

Gli esperti consigliano innanzitutto di indossare la mascherina facendola aderire perfettamente al viso e soprattutto di indossare gli occhiali appoggiandoli sopra la mascherina e non viceversa. C’è anche chi consiglia di respirare il più possibile col naso e non con la bocca.

Ci sono anche rimedi di altro tipo, a cominciare dal consiglio di lavare con acqua e sapone gli occhiali prima di indossare la mascherina e poi asciugarli all’aria o con un fazzoletto morbido per poi indossarli nuovamente.

Infine, per chi non riesce nemmeno con questi rimedi naturali, c’è la possibilità di acquistare dei prodotti quali lo spray antiappannante oppure un supporto per il naso, un cosiddetto ponte nasale in silicone che si può indossare sotto la mascherina e infine anche le salviette antiappannanti.