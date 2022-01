Il derby molisano va alla New Fortitudo Isernia, battuta l’Air basket Termoli

È andato alla New Fortitudo Isernia il derby molisano della serie C Gold Abruzzo/Molise di pallacanestro disputato contro l’Air basket Termoli domenica 23 gennaio al PalaSabetta della città adriatica e valido per la 13a giornata di campionato. Il torneo è ripartito proprio in questo fine settimana dopo oltre un mese di stop a causa del dilagare di casi Covid.

Davanti al pubblico accorso al palazzetto di contrada Mucchietti la formazione pentra si è imposta per 92-87 al termine di un incontro dal punteggio particolarmente alto che ha visto la squadra ospite condurre fin dal principio e tenendo sempre un vantaggio sui padroni di casa, fra i quali vanno rimarcati i 25 punti di Marcone.

Per l’Air Basket si tratta della decima sconfitta in undici gare disputate, mentre gli isernini portano a casa il quinto successo in dieci partite giocate. In classifica i termolesi sono terzultimi, davanti soltanto per differenza punti alla Teate Basket Chieti e alla Farnese Pallacanestro.

Air Basket Termoli – New Fortitudo Isernia 87-92

Air Basket Termoli: Marcone 25, Hulsen 10, Luzza 9, Fredes 14, Vidal Ramos 2; Marinaro 4, Del Grande 3, Zacchigna 6, Bantsevich 14. Ne: Palumbo. All. Del Vecchio.

New Fortitudo Isernia: Compagnoni 19, Monacelli 9, Tsonkov 32, Russo, Sasnaukas 21; Fonisto 7, Marcetic 4, Visciglio. Ne: Di Carlo, Fraccalvieri, Doglio e Pravati. All. Forgione.



Parziali: 21-27, 20-27, 22-17, 24-21.

Progressivi: 21-27, 41-54, 63-71, 87-92.