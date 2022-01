Un nuovo corso di studi per formare i tecnici per la transizione Ecologica e Digitale. È la novità annunciata dall’Istituto Boccardi Tiberio di Termoli che dal prossimo settembre aprirà le porte per un corso di quattro anni ai futuri esperti nel campo dell’ambiente e del digitale, nella prospettiva ormai attuale della transizione ecologica.

“Si allarga l’offerta formativa del Boccardi Tiberio di Termoli – rende noto la scuola -. L’ufficio scolastico regionale del Molise, infatti, ha approvato un nuovo indirizzo sperimentale, della durata di quattro anni, che sarà organizzato dall’istituto termolese.

Si tratta di quello tecnico Sia (sistemi informativi aziendali) per la transizione Ecologica e Digitale”.

La scuola che sorge in via De Gasperi illustra le potenzialità del corso per Tecnico Sia. “È un diploma innovativo sotto molti aspetti. Anzitutto perché gli studenti completeranno il percorso di studi in soli quattro anni, un anno in meno rispetto agli altri diplomi ma con una formazione specifica e avanzata.

Poi, perché, si tratta di un indirizzo di studi fortemente richiesto sul mercato: esperti per la transizione ecologica e digitale.

È importante sottolineare che l’indirizzo di studi approvato al Boccardi Tiberio è unico in Molise e l’Usr lo autorizza con un punteggio notevole: 95 su 100”.

“Una vera e propria svolta nella formazione delle future classi dirigenti – spiega la professoressa Concetta Cimmino, Dirigente del Boccardi Tiberio di Termoli. Diamo la possibilità agli studenti molisani di scegliere un percorso altamente formativo e molto richiesto sul mercato. Non solo – evidenzia – il diploma pone una base formativa forte per coloro che scelgono di proseguire gli studi universitari”.

Per la Preside, “è un’ulteriore conferma dell’offerta formativa avanzata che la nostra scuola mette a disposizione di ragazzi e famiglie per essere sempre al passo con il mercato del lavoro e l’evoluzione dell’economia”.