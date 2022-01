L’Istituto Boccardi-Tiberio è una delle 20 scuole di tutta Italia dove da settembre si potrà frequentare un corso di studi con diploma in 4 anni per diventare tecnici della transizione ecologica e digitale.

Il corso, novità assoluta per il Molise, è stato presentato stamattina 25 gennaio nella scuola di via De Gasperi, alla presenza di diversi docenti e una delegazione di alunni, con la partecipazione del sindaco Francesco Roberti. Assente giustificata per un lutto familiare la preside Concetta Cimmino “che tanto ha lottato – hanno ricordato gli insegnanti – per avere questo corso”.

È stato letto dal vice preside, Tommaso Guerrera, un breve intervento della dirigente scolastica che ha definito il “corso di diploma in 4 anni il futuro e qui al Boccardi fabbrichiamo il futuro per ragazzi e ragazze”.

È stato il professor Francesco Di Falco a illustrare come si è arrivati a questo risultato. “Sarà un’occasione per i ragazzi non solo di Termoli, ma dei paesi limitrofi, della Puglia e dell’Abruzzo. Abbiamo dovuto adeguare l’offerta formativa alle istanze dell’Europa e del Pnrr. Il mercato chiede sempre più competenze digitali”.

La professoressa Maria Chiara Sbarbada ha battuto sul tasto del rafforzamento nell’insegnamento delle lingue straniere. “Diritto ed Economia aziendale vengono studiate direttamente in inglese” ha sottolineato.

La professoressa Lorella Di Filippo ha puntato l’attenzione sui “contenuti qualitativi qualificati, dall’attenzione per l’ambiente al concetto di sostenibilità ed efficienza. Avremo laboratori di comunicazione aziendale, canali social, prodotti per i consumatori”. Obiettivo dichiarato quello di cogliere il “connubio tra transizione ecologica e digitale”.

La professoressa Angela Bracone ha indicato l’obiettivo di migliorare “la formazione nelle discipline Stem e rinforzare la conoscenza informatica”. Dettaglio non trascurabile, non ci sarà alcuna perdita del monte ore con la riorganizzazione quadriennale. “Avremo 40 ore settimanali invece di 32, con 3 rientri settimanali e il sabato dedicato ai laboratori opzionali, di cui il 10% si potranno seguire con Didattica a Distanza”. Laboratori in molti casi già attivati dalla scuola e di grande attualità come quelli sulle App, le Start up, il Coding.

Quindi la professoressa Bracone ha fornito un dato fondamentale. “Oggi il 96% delle aziende italiane cerca profili specializzati sul digitale”.

Da rimarcare che dopo aver finito la scuola, i futuri diplomati potranno spendere le proprie competenze sul mercato del lavoro o accedere all’Università. “Non sono cinque anni meno uno, ma si guadagna invece un anno e ci si mette al pari di tanti studenti europei” hanno rimarcato gli insegnanti.

“È una nuova concezione di scuola – ha detto la docente Maria Antonietta Ardanese -. Guardiamo al vostro futuro tramite sostenibilità e digitale e vogliamo prepararvi ad accettare questa sfida”.

Nel suo intervento, il sindaco Roberti ha affermato come “l’economia è il collante fra la transizione ecologica e quella digitale. Oggi abbiamo riscoperto il valore dell’ambiente che ha anche un valore economico”.

La chiusura delle iscrizioni per l’anno scolastico 2022/2023 incombe ed è fissata al 28 gennaio ma “speriamo in una proroga” ha confidato il professor Guerrera, visto anche il poco tempo avuto a disposizione per comunicare l’esistenza del nuovo corso. Intanto giovedì 27 gennaio è in programma un Open Day speciale per il corso Sie-Ted, dalle 16 alle 19 nella scuola di via De Gasperi.