Fra due settimane esatte – giovedì 16 dicembre – inizierà in Italia la vaccinazione per i bambini in fascia d’età dai 5 agli 11 anni. Lo ha annunciato stamattina la struttura commissariale per l’emergenza covid.

“Con la recente approvazione dell’Aifa sull’utilizzo del vaccino per la fascia di età 5-11 anni – si legge in una nota ufficiale -, la Struttura Commissariale ha programmato la distribuzione a dicembre di 1,5 milioni di dosi pediatriche di vaccino mRna-Pfizer. Le dosi rappresentano una prima tranche che sarà poi integrata a gennaio e saranno rese disponibili a partire dal 15 dicembre, in modo che tutte le strutture vaccinali delle Regioni e Province autonome saranno in grado di procedere alla vaccinazione dei bambini a partire dal giorno 16 dicembre“.

Anticipata quindi la data inizialmente prevista, quella del 23 dicembre. Sta ora alle Regioni organizzarsi come meglio credono, anche se l’Aifa ha dato l’indicazione di realizzare dei percorsi vaccinali dedicati ai bambini e qualche Regione si sta già attrezzando. Nel Lazio, ad esempio, le prenotazioni per i bambini saranno aperte già dal 13 dicembre.

In Italia sono 3,6 milioni circa i bambini interessati dalla nuova fase della campagna. L’obiettivo dovrebbe essere quello di immunizzare il 70% dei vaccinabili. In Molise sono circa 15.670 i bambini compresi in quella fascia d’età, secondo i dati Istat aggiornati a inizio 2021.

“I dati che abbiamo sul vaccino anti Covid ai bambini sono sufficienti per questa estensione pediatrica. Abbiamo uno studio fatto su 3000 bambini, con dose ridotta e cioè 1/3 della dose: il vaccino si mantiene efficace e senza eventi avversi preoccupanti, solo reazioni locali, un po’ di febbre e mal di testa. Per ora non ci sono miocarditi“, così Patrizia Popoli, presidente della Commissione tecnico-scientifica dell’Aifa a Radio anch’io.

E ha aggiunto inoltre che “Lo studio registrativo che ha portato alla nuova indicazione ha incluso oltre 3.000 bambini vaccinati e i dati hanno mostrato elevati livelli di efficacia intorno al 91%“. A questi dati si aggiungono “quelli inclusi nel database di farmacovigilanza degli Usa, dove si è partiti il 29 ottobre e sono stati vaccinati oltre 3 milioni bambini”.

“Il Covid nei bimbi non è sempre blando, c’è ad esempio la sindrome infiammatoria multisistemica e questa può essere grave. Sei bambini su 1000 finiscono in ospedale. C’è un rischio”.