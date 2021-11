Duo Alysée di scena per il concerto di TermoliMusica. E Masterclass per gli studenti

L’associazione servizi culturali “Ondeserene”, nell’ambito della XVII edizione della Stagione Concertistica Termoli Musica ’21, ha organizzato il concerto del Duo Alysée con Enzo Filippetti (sassofono) e Emanuela Longo (pianoforte), che si terrà il giorno 28 novembre alle ore 18, come sempre presso la Sala Cinema Sant’Antonio di Termoli. Il duo eseguirà brani di Demersemann, Schülhoff, Creston, Woods e Festa.

Inoltre Ondeserene, con il preciso intento di promuovere la musica sul territorio dando la possibilità ai giovani molisani di incontrare maestri di prestigio internazionale, organizza per i prossimi due concerti le Masterclass con i maestri Enzo Filippetti (sassofono) e Pierluigi Camicia (pianoforte). Per informazioni più dettagliate ondeserenefb@gmail.com.

Enzo Filippetti è professore di Sassofono al Conservatorio “S. Cecilia” di Roma e da trentacinque anni tiene concerti in tutto il mondo. Si è esibito alla Biennale di Venezia, al Mozarteum di Salisburgo, al NYCEMF di New York, a Roma, Milano, Parigi, Londra, Berlino, Vienna, Madrid, Bruxelles, Buenos Aires, Caracas, Riga, Birmingham, Köln, Lyon, St. Etienne (Francia), Principato di Monaco, Yeosu (Korea), Kawasaki, Adis Abeba, Chisnau, Taormina, Ravello. Molti tra i più importanti compositori, tra cui Ennio Morricone, hanno scritto per lui più di 130 opere e gli hanno affidato numerose prime esecuzioni. Come solista e con il Quartetto di Sassofoni Accademia ha inciso per Nuova Era, Dynamic, Rai Trade, Sconfinarte e Cesmel. Ha pubblicato studi per Riverberi Sonori e cura una collana per le edizioni Sconfinarte.

Emanuela Longo si è specializzata nel repertorio di musica da camera per strumenti a fiato e in musica vocale da camera e liederistica. Ha collaborato con la Royal Academy of Dancing, con ballerini come M. Barbieri, C. Harvey (pas de deux con Nureyev), M. Bellezza (ex primo ballerino del Teatro La Scala). In collaborazione con T. Rigano (ex-ballerino dell’Opera di Roma) mette in scena lo spettacolo Pas de deux tra lirica e danza. Suona in Italia, in Usa e Malta per il Festival Internazionale (2010). Con Freon Ensemble ha registrato per la Stradivarius un cd di musiche inedite di F. Donatoni. Con il regista C. Cinelli ha realizzato lo spettacolo Fuori dalla Norma.