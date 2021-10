Febbre da Lupi. Nonostante qualche intoppo in partenza nell’avventura in SerieC, l’amore della città per il Campobasso – reduce dal primo successo casalingo contro la Paganese e da quello in esterna a Monopoli – resta incondizionato. Un supporto che scalda cuori e catalizza attenzioni, generando un entusiasmo enorme e rinvigorendo una passione atavica scritta nelle radici del capoluogo; ma non solo.

Perché la “fede” rossoblù, intensa e pura, è arrivata anche a colorare le strade di questa terra. Contrada Selvapiana, a due passi dalla nostra “casa” sportiva e dell’imbocco per la tangenziale est. Un pannello, una cornice di due soli colori troneggiano al centro della rotatoria spartitraffico, contrassegnati da un’efficienza iconica: il volto del lupo.

L’opera – commissionata dalla signora Marilena Rea, responsabile del bar attiguo – è frutto del lavoro di un giovane artista e tatuatore molisano, Anthony De Castro, alias “Dr.Gonzo_ftw” : il 29enne, supporter affezionato del Campobasso: “È stata una grande responsabilità, oltre che un enorme piacere, realizzare questa installazione, pensata in collaborazione con la signora Marilena. L’idea – spiega Anthony – è nata dalle voglia di creare un pannello che riuscisse a esprimere l’atmosfera di una classica domenica pomeriggio allo stadio, rievocando in qualche modo anche i fasti sportivi di questa società, scolpiti in maniera indelebile nella storia delle nostra città”.