L’ultima tendenza nel fitness è… Sensual. Carolyn Smith anche in Molise

Care donne è ora di riscoprirsi e di mettersi al primo posto. Abituate a pensare prima alla famiglia, al lavoro, alla casa, a tutto ciò che ruota attorno a noi perché certe che il “noi” possa venire anche “dopo”, ad un certo punto ci ritroviamo con l’autostima sotto la soglia di tolleranza, non ci piacciamo, scopriamo soltanto mille difetti né affrontiamo i cambiamenti naturali della vita con la giusta energia e positività.

A ricordarci che è ora di cambiare mentalità, anche in Molise arriva Carolyn Smith e la sua “Sensual Dance Fit”, una nuova idea di danza fatta per tutti e che da ieri vede l’attivazione di corsi – già affollati – a Campobasso e a Termoli.

Non è solo danza né solo fitness. Partendo da entrambe le cose l’obiettivo è un nuovo approccio al movimento. La filosofia? Benessere fisico ma innanzitutto un invito alle donne a ritrovare se stesse, sicurezza, fiducia, amore per il proprio corpo.

Il progetto che vuole scavare nella complessa sfera psicologica delle donne aiutandole ad innamorarsi nuovamente di se stesse è stato lanciato da Carolyn Smith, coreografa inglese conosciuta per essere giurata del programma di Rai 1 “Ballando con le stelle”, dopo il tumore al seno che l’ha colpita con tutte le conseguenze che questa malattia (ma non soltanto questa) può causare ad una donna, fisicamente e psicologicamente.

Eppure invertire i colori della vita si può: bastano semplici passi di danza che in realtà dietro nascondono un grande lavoro. C’è il ballo e il fitness ma soprattutto c’è la consapevolezza della propria sensualità.

Poche e selezionate le insegnanti abilitate a diffondere il progetto in Italia, a Campobasso l’evoluzione del fitness è stata assegnata alla scuola “Odette” dove ieri sera si è tenuta la presentazione.

Erika Manocchio racconta di circa 40 donne già pronte a partecipare ai corsi. “Donne fra i 40 e i 60 anni – ha detto – alle quali vogliamo insegnare a riscoprire quella femminilità nascosta usando il tatto oppure semplici movimenti che invece aiutano ad andare in un’altra dimensione, in una sorta di universo dove si vive in tranquillità con se stessi e quindi inevitabilmente con gli altri”.

Nulla che abbia a che fare con la volgarità ma qui, in questa scuola di danza di Contrada Colle delle Api, “si riscopre la femminilità e si ritrova fiducia di sé”, “si ritrova l’amor proprio”.

Un insieme di movimenti lenti di danza ed esercizi di fitness con sedute di gruppo. Ci sono aerobica, stretching, azioni di tonificazione. Non sono richieste abilità. Si può riassumere come 30 per cento danza, 10 per cento fitness e 60 per cento ricerca dell’identità femminile. L’approccio è introspettivo, perciò le classi non sono mai superiori a 15 persone: si crea un ambiente familiare. Ogni donna deve sentirsi finalmente coccolata, prima di tutto da se stessa e dal suo corpo.