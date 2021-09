Tre cannoli che più indigesti non si può. Sono quelli che il Palermo serve al Campobasso, arrivato in Sicilia con le intenzioni di riscatto dopo il ko con la Fidelis Andria e l’entusiasmo di 125 indomiti tifosi. Davanti ai 2500 spettatori dello stadio ‘Renzo Barbera’ la squadra di Mirko Cudini perde 3-1. E’ la seconda sconfitta consecutiva per i Lupi che cercavano il riscatto dopo il ko di domenica scorsa contro la Fidelis Andria.

L’avvio del match contro i rosanero è un disastro. Nel giro di cinque minuti gli ospiti sono già sotto di due reti.

Dopo tre giri di lancette infatti i locali sono già in vantaggio: da una punizione dalla trequarti Sbardella allunga di testa. In pratica un assist per Valente che mette dentro, bella sponda di Floriano per Silipo che tutto solo insacca. Una doccia gelata. Il Campobasso non fa nemmeno in tempo a metabolizzare che Valente con un tiro a giro sigla il 2 a 0. Addirittura i rossoblù rischiano di beccare la terza rete al 15′: Floriano brucia Sbardella, conclude ma Raccichini si fa trovare pronto.

I Lupi si scuotono poco dopo la mezz’ora: la prima iniziativa è di Vitali (36′), poi Rossetti un minuto dopo non sfrutta un’ottima occasione. Al 41’ ci prova ancora Vitali che cerca di approfittare di una respinta del portiere locale su punizione di Giunta. Quest’ultimo – giusto per non farsi mancare nulla – viene anche espulso poco prima della fine del primo tempo per doppia ammonizione.

Quant’è dura la salita… E i rossoblù, complice probabilmente la strigliata di mister Cudini negli spogliatoi, fanno capire al Palermo di voler vendere cara la pelle. Comincia la ripresa e Rossetti accorcia le distanze gonfiando la porta avversaria con un bel tiro. E’ l’1 a 2, il gol della speranza. Partita riaperta.

Nel frattempo si pareggia il conto degli uomini in campo: anche tra i locali c’è un’espulsione, cartellino rosso per Odjer, autore di un intervento pericoloso su Candellori.

Clamoroso quello che succede al 77‘: atterramento in area di Tenkorang, l’arbitro concede il rigore alla formazione molisana. Sul dischetto va capitan Bontà che spedisce la palla sulla traversa. Dal possibile gol del pareggio al colpo del definitivo ko. Il Palermo decide che è il momento di chiudere la gara e con Brunori firma il 3-1. Così non va.

IL TABELLINO

PALERMO: Pelagotti; Buttaro, Lancini (82’ Perrotta), Marconi; Almici (57’ Doda), Odjer, Luperini (57’ Dall’Oglio), Valente; Silipo (62’ De Rose), Floriano (63’ Brunori); Soleri.

ALL.: Filippi

CAMPOBASSO: Raccichini; Sbardella (70’ Fabriani), Dalmazzi, Menna, Vanzan (83’ Liguori); Candellori (83’ Di Francesco), Bontà, Giunta; Vitali (59’ Pace), Rossetti, Emmausso (46’ Tenkorang).

ALL.: Cudini

ARBITRO: Scatena di Avezzano

Assistenti: Cataldo di Bergamo e Stringini di Avezzano.

MARCATORI: 3’ Silipo, 4’ Valente, 54’ Rossetti (C), 80’ Brunori.

Note: espulso al 43’ Giunta per doppia ammonizione. Espulso al 59’ Odjer per intervento pericoloso su Candellori. Ammoniti Giunta, Sbardella (C), Luperini, Dall’Oglio (P). Presenti 2500 spettatori di cui 125 da Campobasso.