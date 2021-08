Abbiamo da poco digerito la ‘sbornia’ azzurra e le notti magiche degli Europei di calcio. Mentre le Olimpiadi di Tokyo mantengono svegli di notte gli sportivi (con il fuso orario molte competizioni si svolgono tra le 2 e le 3). Tuttavia, gli appassionati di Fantacalcio sono già alle prese con il loro hobby preferito: spulciano quotazioni, leggono giornali e siti di informazione sportiva, cercano di capire la rosa di giocatori su cui scommettere per vincere una sfida imperdibile per chi da quasi 30 anni non può fare a meno dell’iniziativa lanciata nel 1994 dalla Gazzetta dello Sport. Intuito, divertimento e profonda conoscenza di tutti i movimenti di mercato sono un bagaglio fondamentale.

Un gioco o un’ossessione: vedetela come vi pare.

Il Fantacalcio è comunque uno di quei misteri inspiegabili per mogli e fidanzate, a volte anche insospettite dalle lunghe notti trascorse per la famosa ‘asta’, nel senso della compravendita (ovviamente virtuale) dei giocatori, il momento clou nella composizione della squadra che poi parteciperà alla competizione. Competizione che quest’anno non potrà non essere influenzata proprio dagli Europei e dai giocatori che si sono rivelati più decisivi nella vittoria di Wembley. Ma secondo gli esperti anche quest’anno saranno gettonati i big Lukaku e Ronaldo.

A Campobasso, per il terzo anno consecutivo, torna la ‘SchiumaLeague’, torneo organizzato da Angelo e Giovanni, quest’ultimo proprietario di un’attività commerciale in piazza Venezia il cui nome ha ispirato anche la competizione. Le iscrizioni sono state aperte da qualche giorno ed è stato già superato il numero dello scorso campionato: se l’anno scorso l’iniziativa si è fermata a 68 iscritti, quest’anno è stata già superata la quota 70.

“Non partecipano solo ragazzi, ma anche diverse donne e persone che hanno più di 50 anni”, spiegano gli organizzatori. Segno che i tempi sono cambiati, certi stereotipi sdoganati e che il Fantacalcio ormai è un fenomeno di costume diffuso: insomma, non si può considerare solo il ‘regno’ dei più giovani.

La terza edizione della SchiumaLeague quest’anno prevede alcune novità: oltre al campionato a punteggio totale e alla Champions League a gironi con scontri diretti, dal girone di ritorno (da febbraio in pratica) sarà possibile partecipare all’Europa League. “La terza competizione è inclusa nel prezzo d’iscrizione – aggiungono gli organizzatori – e tutti potranno vincere un premio”. Si aggiudicheranno un premio i primi otto classificati nella graduatoria generale, i primi 4 nella classifica Champions League e i primi 4 nella classifica Europa League.

Ci sono novità anche dal punto della gestione che quest’anno sarà effettuata tramite l’app Fantacalcio.it, mentre sarà creato un apposito gruppo whatsapp per le comunicazioni di servizio. Infine, è stata messa su anche una pagina Instagram. Per ulteriori informazioni si possono contattare Giovanni (393 93 70 926) e Angelo (327 57 40 340). Poi tutti pronti con taccuino e penna per annotare i giocatori che potranno rivelarsi decisivi nella stagione sportiva 2021-2022 e far conquistare punti alla propria squadra. E in un Paese di poeti, santi, navigatori e allenatori siamo sicuri che c’è chi si sta facendo i propri calcoli per vincere la competizione.

Chi vorrà iscriversi potrà farlo entro e non oltre il 21 agosto alle ore 13. Il giorno dopo – 22 agosto – ci sarà il fischio d’inizio del campionato di serie A.

(in foto il vincitore della scorsa edizione)